Неизвестный сообщил о "минировании" нескольких столичных больниц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный заявил об угрозе взрыва в нескольких больницах Москвы, в том числе в родильных домах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, для проверки информации на места выехали сотрудники правоохранительных органов и специалисты экстренных служб. Эвакуация посетителей и персонала объектов не проводилась.

Ранее сообщения о "минировании" поступили в администрации 50 столичных торговых центров. Из зданий в целях безопасности на улицу вывели сотрудников и посетителей.

Также были "заминированы" все супермаркеты сети "Ашан", зал ожидания аэропорта Шереметьево, четыре самолета на стоянке, аэропорт Жуковский и все станции московского метро.