Аэропорт Жуковский проверяют после сообщения о "минировании"

Фото: Агентство "Москва"

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Жуковский, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На электронную почту поступило сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Жуковский", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, оперативные службы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что после сообщения о "минировании" проверят станции московского метро.

Также кинологи осматривают самолеты и зал ожидания аэропорта "Шереметьево" после сообщения о возможном взрыве.