Неизвестные "заминировали" здание газеты "Комсомольская правда"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве в здании газеты "Комсомольская правда" в Москве, сообщает ТАСС. Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

Ранее эвакуацию провели в торговом центре "Савеловский" из-за угрозы взрыва. Всего из здания вывели порядка двух тысяч человек. На месте действуют оперативные службы.

Также сообщение о "минировании" поступило в отношении торгового центра Vnukovo Outlet Village в ТиНАО. Эвакуация из здания не проводилась.

26 июля поступила информация об угрозе взрыва аэропортов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В связи с этим в аэропорте Пулково под досмотр попали девять самолетов. В результате проверки выяснилось, что сообщение о "минировании" оказалось ложным.