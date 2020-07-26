Информация об угрозе взрыва поступила в аэропорты Москвы

16:30 (обновлено 26.07.2020 17:02)
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Анонимное сообщение о "минировании" аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве поступило в полицию, передает ТАСС.
В пресс-службе аэропорта Пулково уточнили, что в Петербурге под досмотр попали девять воздушных судов. Там не исключили задержки вылета некоторых рейсов.
"В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и службы авиационной безопасности согласно установленному регламенту", – заключили в пресс-службе.
Есть также данные об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках столичных воздушных гаваней. Сведения проверяются, на место выехали сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.
Они также направлены в Химки. Там по той же причине эвакуировали жителей трех жилых домов в Левобережном микрорайоне. Речь идет о домах 7, 9 и 15 на Зеленой улице. Вызов оказался ложным.
На прошлой неделе неизвестный заявил о "минировании" здания аэропорта Домодедово и самолетов на стоянке. Объект работал в обычном режиме, эвакуация не проводилась.
В июне "заминировали" стало известно об угрозе взрыва аэропорта Шереметьево. Во время проверок он продолжал функционировать штатно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: