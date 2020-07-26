Информация об угрозе взрыва поступила в аэропорты Москвы

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Анонимное сообщение о "минировании" аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве поступило в полицию, передает ТАСС.

В пресс-службе аэропорта Пулково уточнили, что в Петербурге под досмотр попали девять воздушных судов. Там не исключили задержки вылета некоторых рейсов.

"В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и службы авиационной безопасности согласно установленному регламенту", – заключили в пресс-службе.

Есть также данные об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках столичных воздушных гаваней. Сведения проверяются, на место выехали сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.

Они также направлены в Химки. Там по той же причине эвакуировали жителей трех жилых домов в Левобережном микрорайоне. Речь идет о домах 7, 9 и 15 на Зеленой улице. Вызов оказался ложным.

На прошлой неделе неизвестный заявил о "минировании" здания аэропорта Домодедово и самолетов на стоянке. Объект работал в обычном режиме, эвакуация не проводилась.

В июне "заминировали" стало известно об угрозе взрыва аэропорта Шереметьево. Во время проверок он продолжал функционировать штатно.