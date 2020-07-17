Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неизвестный заявил о "минировании" здания аэропорта Домодедово и всех самолетов на стоянке, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Анонимное письмо пришло на электронную почту. Сейчас здание и самолеты проверяют кинологи. Аэропорт работает в обычном режиме, эвакуация не проводилась.

Ранее сообщалось о "минировании" трех столичных судов: Пресненского, Хамовнического и Нагатинского. Сотрудники и посетители были эвакуированы.

До этого неизвестный сообщил об угрозе взрыва в центре хирургии имени Вишневского. На место выезжали специалисты.