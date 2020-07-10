Оперативники проверяют информацию о "минировании" ТЦ "Метрополис"

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Оперативные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в столичном торговом центре "Метрополис", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что поступили сведения о "минировании" по адресу: Ленинградское шоссе, дом 16а. Для проверки информации на место выехали оперативники.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании МИД РФ. На место прибыли экстренные службы для проверки информации. Эвакуация не проводилась.

9 июля поступила информация о "минировании" ТРЦ "Капитолий" в Орехово-Зуеве. На место выехали службы, была проведена эвакуация. В результате обследования здания стало известно, что сведения об угрозе взрыва оказались ложными.