Центр хирургии имени Вишневского проверяют из-за угрозы взрыва

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Неизвестный сообщил о минировании здания Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) хирургии имени Вишневского. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Поступила информация об угрозе взрыва в НМИЦ хирургии имени Вишневского на улице Большой Серпуховской", – сообщил источник информагентства в экстренных службах города.

Уточняется, что на место выехали спасатели. В медучреждении будет проведена проверка.

Ранее оперативные службы проверяли информацию об угрозе взрыва в здании консультативно-диагностического центра РЖД. Учреждение находится на Часовой улице на севере Москвы.

