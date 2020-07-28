Около 2 тыс человек эвакуировали из ТЦ "Савеловский"

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Эвакуацию провели в торговом центре "Савеловский" из-за угрозы взрыва, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Всего из здания вывели порядка двух тысяч человек. На месте действуют оперативные службы, проверяя сообщение о "минировании" торгового центра.

Ранее сообщение о "минировании" поступило в отношении торгового центра Vnukovo Outlet Village в ТиНАО. В связи с этим на место выехали оперативные службы. Эвакуация здания не проводилась.

26 июля поступила информация об угрозе взрыва аэропортов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В связи с этим в аэропорте Пулково под досмотр попали девять самолетов. В результате проверки выяснилось, что сообщение о "минировании" оказалось ложным.