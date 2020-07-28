Оперативники проверяют информацию об угрозе взрыва в ТЦ в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сообщение об угрозе взрыва поступило в отношении торгового центра Vnukovo Outlet Village, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В экстренные службы поступило сообщение об угрозе взрыва в деревне Лапшинке, торговом центре Vnukovo Outlet", – рассказал источник.

В связи с этим на место выехали оперативные службы. Они проверяют информацию об угрозе взрыва. Эвакуация людей из торгового центра не проводилась.

Ранее на улице Ильинке обнаружили бесхозный предмет. В связи с этим движение было ограничено, на место выехали саперы. Они взорвали предмет, которым оказалась сумка, где лежала пицца.