Движение на Ильинке ограничено из-за бесхозного предмета

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Движение на улице Ильинке ограничено из-за обнаруженного подозрительного предмета.

"Движение по улице Ильинке временно перекрыто от Большого Черкасского переулка до Новой площади", – говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта Москвы.

Подробная информация о подозрительном предмете не сообщается.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово. В анонимном письме указывалось, что "заминированы" все самолеты на стоянке, а также само здание.

Из-за аналогичной угрозы была проведена эвакуация в трех столичных судах: Пресненском, Хамовническом и Нагатинском. В ходе проверки взрывчатые или иные опасные вещества не были обнаружены.