Информация о "минировании" аэропортов в Москве оказалась ложной

Три жилых дома эвакуировали в Химках из-за угрозы взрыва

Анонимное сообщение о "минировании" аэропортов в трех российских городах оказалось ложным, передает ТАСС.

Ранее в полицию поступила информация о минировании воздушных гаваней в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве, а также всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах. Проверка завершена, взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества найдены не были.

По данным источника агентства, в Москве речь шла об аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Официальный представитель международного аэропорта Краснодара Виталий Коренюгин уточнял, что воздушная гавань работает штатно, задержек рейсов нет. В пресс-службе аэропорта Пулково предупреждали о возможных задержках рейсов в связи с проверками.

В Химках эвакуировали жителей трех домов из-за информации о "минировании". Это коснулось домов 7, 9, 15 на улице Зеленой в Левобережном районе. Всего вывели 150 человек, в том числе 30 детей.

На место приехали правоохранители, сотрудники экстренных служб и кинологи. Данные о взрывчатке в зданиях не подтвердились.