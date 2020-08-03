Станции московского метро проверят после сообщения о "минировании"

11:48
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Из-за анонимного сообщения о "минировании" специалисты проверят все станции Московского метрополитена, сообщает РИА Новости. Как рассказали в экстренных службах, проверки не должны сказаться на работе подземки.
"Анонимное сообщение об угрозе взрыва на трех станциях поступило на электронную почту метрополитена. Названия станций не были указаны, поэтому работы будут вестись на всем метро", – рассказали специалисты.
Также собеседник агентства добавил, что подобные проверки проводятся без эвакуации пассажиров.
Ранее неизвестный сообщил о "минировании" четырех самолетов и зала ожидания в Шереметьево. В настоящее время воздушные судна и самолеты проверяют кинологи.
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