Неизвестный сообщил о "минировании" четырех самолетов и зала ожидания в Шереметьево

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Неизвестный сообщил о "минировании" зала ожидания аэропорта Шереметьево и четырех самолетов, находящихся на стоянке, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренную службу.

"На электронную почту поступило анонимное сообщение о минировании зала ожидания аэропорта Шереметьево и четырех самолетов на его стоянке", – сказал собеседник агентства.

В настоящее время воздушные судна и самолеты проверяют кинологи. Эвакуация не проводилась, аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось о "минировании" аэропорта в Хабаровске. Анонимное сообщение тоже поступило на электронную почту.