Угроза "минирования" ТЦ "Город" не подтвердилась

17:31
Фото: vk.com/gorodtc
Информация о минировании торгового центра "Город", расположенного на юго-востоке Москвы, не подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
"Проверку в ТЦ "Город" завершили – чисто", – заявил собеседник информагентства.
О возможной угрозе взрыва в торгово-развлекательном комплексе стало известно днем во вторник, 28 июля. Для проверки потребовалось провести эвакуацию почти 400 человек.
Ранее сообщалось, что из-за аналогичного сообщения были эвакуированы около 2 тысяч посетителей и сотрудников торгового центра "Савеловский". На месте работали специалисты экстренных служб.
Кроме того, в течение дня поступала информация о заложенном взрывном устройстве в здании газеты "Комсомольская правда".
Жителей трех домов эвакуировали в Химках из-за угрозы взрыва
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