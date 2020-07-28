Угроза "минирования" ТЦ "Город" не подтвердилась

Информация о минировании торгового центра "Город", расположенного на юго-востоке Москвы, не подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Проверку в ТЦ "Город" завершили – чисто", – заявил собеседник информагентства.

О возможной угрозе взрыва в торгово-развлекательном комплексе стало известно днем во вторник, 28 июля. Для проверки потребовалось провести эвакуацию почти 400 человек.

Ранее сообщалось, что из-за аналогичного сообщения были эвакуированы около 2 тысяч посетителей и сотрудников торгового центра "Савеловский". На месте работали специалисты экстренных служб.

Кроме того, в течение дня поступала информация о заложенном взрывном устройстве в здании газеты "Комсомольская правда".

