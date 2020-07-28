Почти 400 человек эвакуировали из ТЦ "Город"

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Порядка 400 человек эвакуировали из торгового центра "Город", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Из торгового центра "Город" на Рязанском проспекте после угрозы взрыва эвакуировали около 400 человек", – сказал собеседник агентства, уточнив, что в настоящее время специалисты проверяют здание.

Во вторник из-за аналогичных сообщений проверяли Vnukovo Outlet и ТЦ "Савеловский". Из зданий эвакуировали более 2,5 тысячи человек, опасных предметов не обнаружили.

В этот же день неизвестные сообщали о заложенном устройстве в здании газеты "Комсомольская правда". Специалисты также проверяли столичный аэропорт Домодедово. Эвакуация пассажиров и персонала воздушной гавани не производилась.

Волна "минирований" в разных городах России продолжается несколько месяцев. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.

