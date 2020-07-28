Аэропорт Домодедово получил сообщение о "минировании"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный аэропорт Домодедово получил анонимное сообщение с угрозой "минирования" здания и самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"На электронную почту Домодедово поступило анонимное сообщение о "минировании" здания аэровокзала и самолетов на стоянках", – сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия. Эвакуация пассажиров и персонала воздушной гавани не производится.

26 июля поступила информация об угрозе взрыва аэропортов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В связи с этим в аэропорте Пулково под досмотр попали девять самолетов. В результате проверки выяснилось, что сообщение о "минировании" оказалось ложным.