Неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта в Хабаровске

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Неизвестные заявили о заложенном взрывном устройстве в аэропорту в Хабаровске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
По имеющимся данным, сообщение о "минировании" поступило на электронную почту одного из сотрудников. В нем отмечалось, что взрывное устройство заложено в терминале внутренних авиалиний.
"Эвакуировано более 300 человек, работают оперативные службы", – пояснил представитель аэропорта.
Он отметил, что рейсы на прилет в город не были задержаны. Пассажиры приземлившихся лайнеров продолжают оставаться на бортах самолетов до окончания проверки здания терминала.
Ранее неизвестные "заминировали" несколько торговых центров в Москве. Из зданий были эвакуированы посетители и сотрудники.
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