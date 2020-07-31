Неизвестные "заминировали" несколько торговых центров в Москве

15:13
Фото: соцсети
Неизвестные сообщили о "минировании" нескольких торговых центров в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Поступила информация от неизвестного о том, что в ряде столичных торговых центров заложены взрывные устройства", – сказал собеседник агентства.
К месту происшествия выехали оперативные службы, правоохранители и кинологи. Из зданий в целях безопасности на улицу выведены сотрудники и посетители. В частности, люди эвакуированы из торгового центра "Мозаика".
Накануне специалисты экстренных служб столицы проверяли отделения Сбербанка, а также ряд школ и больниц после сообщений о заложенных бомбах. В результате проверки было установлено, что сообщения оказались ложными.
Волна "минирований" в разных городах России продолжается несколько месяцев. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.
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