Неизвестные "заминировали" несколько торговых центров в Москве

Фото: соцсети

Неизвестные сообщили о "минировании" нескольких торговых центров в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступила информация от неизвестного о том, что в ряде столичных торговых центров заложены взрывные устройства", – сказал собеседник агентства.

К месту происшествия выехали оперативные службы, правоохранители и кинологи. Из зданий в целях безопасности на улицу выведены сотрудники и посетители. В частности, люди эвакуированы из торгового центра "Мозаика".

Накануне специалисты экстренных служб столицы проверяли отделения Сбербанка, а также ряд школ и больниц после сообщений о заложенных бомбах. В результате проверки было установлено, что сообщения оказались ложными.

Волна "минирований" в разных городах России продолжается несколько месяцев. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.

