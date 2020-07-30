Информация о "минировании" ряда учреждений в Москве не подтвердилась

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Специалисты экстренных служб столицы проверили отделения Сбербанка, а также ряд школ и больниц после сообщений о заложенных бомбах и не нашли угроз. Об этом сообщает ТАСС.

"Проверка объектов завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании оказалась ложной", – сообщил источник информагентства в экстренных службах города.

Сбербанк ранее подтвердил проведение проверок. В компании заверили, что, несмотря на это, офисы продолжают работать в штатном режиме.

Накануне неизвестный сообщил о заложенных бомбах на Казанском, Савеловском и Курском вокзалах Москвы. В результате проверки было установлено, что эта информация является ложной.

