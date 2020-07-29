Угроза взрыва на железнодорожных вокзалах Москвы не подтвердилась

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сообщения о "минировании" трех железнодорожных вокзалов в Москве оказались ложными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Все "заминированные" вокзалы столицы были проверены, опасных предметов найдено не было, угрозы не подтвердились", – заявил собеседник информагентства.

Информация о заложенной бомбе на Казанском, Савеловском и Курском вокзалах появилась днем в среду, 29 июля. На место оперативно прибыли экстренные службы города.

Накануне, 28 июля, специалисты выезжали на вызовы во Vnukovo Outlet, ТЦ "Савеловский" и ТЦ "Город". Из "Савеловского" для проведения проверки потребовалось эвакуировать около 2 тысяч человек, из "Города" – 400 человек. Информация о "минировании" не подтвердилась.

