Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на трех вокзалах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информация об угрозе взрыва на Казанском, Савеловском и Курском вокзалах столицы поступила в правоохранительные органы. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в экстренных службах города.

"Службы города выехали для проверки", – уточнил собеседник агентства. Также сообщалось об угрозе взрыва на ВДНХ.

Во вторник, 28 июля, из-за аналогичных звонков проверяли Vnukovo Outlet и ТЦ "Савеловский". Из зданий пришлось эвакуировать более 2,5 тысячи человек. При этом оперативные ведомства опасных предметов не обнаружили.

Волна "минирований" в разных городах РФ продолжается в течение нескольких месяцев. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Ни одна из угроз не подтвердилась.