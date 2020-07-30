Все отделения Сбербанка в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве начались проверки всех отделений Сбербанка после сообщения от неизвестных о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщает РИА Новости.

Волна минирований в России длится с конца 2019 года. Она затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты и школы. Угрозы не подтверждались ни разу.

28 июля специалисты выезжали на вызовы во Vnukovo Outlet, ТЦ "Савеловский" и ТЦ "Город". Из "Савеловского" для проведения проверки потребовалось эвакуировать около 2 тысяч человек, из "Города" – 400 человек. Информация о "минировании" не подтвердилась.

