Неизвестные "заминировали" аэропорты Шереметьево и Жуковский

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестный сообщил о "минировании" аэропортов Шереметьево и Жуковский, а также всех самолетов в воздушных гаванях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что в аэропортах Шереметьево и Жуковский заложены взрывные устройства. Также есть информация о "минировании" самолетов, которые расположены на территории аэропортов", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в аэропортах в настоящий момент работают сотрудники оперативных служб, информация о возможном заложенном устройстве проверяется. Аэропорты работают в штатном режиме.

В понедельник, 3 августа, неизвестный сообщил о "минировании" зала ожидания аэропорта Шереметьево и четырех самолетов, находящихся на стоянке. Анонимное сообщение поступило на электронную почту аэропорта. В тот же день специалисты проверяли аэропорт Жуковский.

Волна "минирований" в разных городах России продолжается несколько месяцев. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.

