Эвакуация прошла в семи судах Москвы из-за сообщений о "минировании"

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Посетителей и сотрудников семи столичных районных судов эвакуировали после сообщений о заложенных в зданиях бомбах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Тверской, Мещанский, Нагатинский, Тимирязевский, Измайловский, Дорогомиловский и Никулинский суды Москвы эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании", – рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее в понедельник, 10 августа, сообщения о минировании поступили в адрес теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Москвы. Кроме того, неизвестные злоумышленники заявили о заложенных бомбах на всех станциях метро.

На минувшей неделе в Москве инициировали проверку пяти торговых центров из-за сообщений об угрозе взрыва. Данная информация не подтвердилась.

