Теплоэлектроцентрали Москвы проверяют после сообщений об угрозе взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Москвы получили от неизвестного источника сообщения о "минировании". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Отмечается, что в настоящий момент специалисты оперативных служб работают на объектах, информация о возможном заложенном устройстве проверяется.

На прошлой неделе специалисты проверяли все магазины "Ашан", несколько московских больниц и пять торговых центров. Все сообщения о "минировании" оказались ложными.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.

