В Москве проверяют пять торговых центров из-за сообщений об угрозе взрыва

16:21
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Информация об угрозе взрыва в пяти торговых центрах Москвы поступила в экстренные службы, сообщает ТАСС.
В связи с этим на места выехали специалисты. В настоящий момент они проверяют информацию об угрозе взрыва. Из некоторых ТЦ с целью безопасности была проведена полная эвакуация персонала и посетителей.
Также сегодня поступила информация о "минировании" всех магазинов сети "Ашан" в Москве и Московской области. Кроме того, появилось анонимное сообщение об угрозе взрыва в нескольких столичных больницах, в том числе и в роддомах. Все организации работают в штатном режиме.
6 августа были "заминированы" аэропорты Шереметьево и Жуковский, а также все самолеты, находящиеся в данных воздушных гаванях. Туда прибыли сотрудники оперативных служб с целью проверки поступивших сведений. Эвакуация не проводилась, оба аэропорта работали в штатном режиме.
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