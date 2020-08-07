В Москве проверяют пять торговых центров из-за сообщений об угрозе взрыва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация об угрозе взрыва в пяти торговых центрах Москвы поступила в экстренные службы, сообщает ТАСС.

В связи с этим на места выехали специалисты. В настоящий момент они проверяют информацию об угрозе взрыва. Из некоторых ТЦ с целью безопасности была проведена полная эвакуация персонала и посетителей.

Также сегодня поступила информация о "минировании" всех магазинов сети "Ашан" в Москве и Московской области. Кроме того, появилось анонимное сообщение об угрозе взрыва в нескольких столичных больницах, в том числе и в роддомах. Все организации работают в штатном режиме.

6 августа были "заминированы" аэропорты Шереметьево и Жуковский, а также все самолеты, находящиеся в данных воздушных гаванях. Туда прибыли сотрудники оперативных служб с целью проверки поступивших сведений. Эвакуация не проводилась, оба аэропорта работали в штатном режиме.