Московское метро проверяют из-за сообщения о "минировании"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице проверяют сообщения о "минировании" всех станций метро, сообщает РИА Новости. Сейчас метро работает штатно. Проводятся проверки.

Ранее неизвестные сообщили о "минировании" столичных ТЭЦ. Угроза не подтвердилась.

На прошлой неделе специалисты проверяли все магазины "Ашан", несколько московских больниц и пять торговых центров. Все сообщения о "минировании" оказались ложными.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.

