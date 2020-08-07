Информация о "минировании" объектов в столичном регионе оказалась ложной

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Взрывоопасных предметов на территории объектов, где в течение дня сообщалось об угрозе взрыва, не обнаружено, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Специалисты оперативных служб проверили все магазины "Ашан" в столичном регионе, несколько московских больниц и пять торговых центров. Все сообщения о "минировании" оказались ложными.

6 августа были "заминированы" аэропорты Шереметьево и Жуковский, а также все самолеты, находящиеся в данных воздушных гаванях. Туда прибыли сотрудники оперативных служб с целью проверки поступивших сведений. Эвакуация не проводилась, оба аэропорта работали в штатном режиме.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма с информацией об угрозах взрывов по электронной почте. Все сообщения оказались ложными.