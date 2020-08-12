Неизвестные "заминировали" аэропорт Хабаровска

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Неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта Хабаровска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря воздушной гавани Анастасии Хаустовой.

По имеющимся данным, сообщение о "минировании" пришло на электронную почту аэропорта в 10:03 (3:03 по московскому времени).

Из здания незамедлительно была проведена эвакуация людей. В данный момент на месте работают оперативные службы.

"Терминал внутренних авиалиний проверили, пассажиров начали запускать, терминал международных линий еще проверяется", – добавила Хаустова.

Предыдущее сообщение о "минировании" аэропорта в Хабаровске появилось 3 августа. Тогда из здания воздушной гавани было эвакуировано свыше 300 человек.

Волна "минирований" началась в России в ноябре 2019 года. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.

Так, накануне в Москве оперативные ведомства проверили около десяти торговых центров, которые были якобы "заминированы". Взрывное устройство ни в одном из случаев обнаружено не было.