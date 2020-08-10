Сообщения о "минировании" трех аэропортов и семи судов в Москве оказались ложными

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Сообщения о заложенных взрывных устройствах в трех московских аэропортах и семи судах оказались ложными, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Кинологи проверили здания аэропортов и судов и не обнаружили там взрывных устройств", – сообщил источник.

Ранее неизвестный сообщил о "минировании" аэропортов Шереметьево, Жуковский и Домодедово. Также поступила информация от анонима о якобы заложенных взрывных устройствах в Тверском, Мещанском, Нагатинском, Тимирязевском, Измайловском, Дорогомиловском и Никулинском судах. Посетителей и сотрудников эвакуировали.