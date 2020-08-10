Неизвестный "заминировал" Тверской и Мещанский суды Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестный сообщил о "минировании" Тверского и Мещанского районных судов Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Анонимное сообщение поступило на электронную почту судов. Для проверки этой информации на места прибыли экстренные службы. Из зданий эвакуировали людей.

Ранее в столице проверяли после аналогичных сообщений все станции столичного метро и городские теплоэлектроцентрали.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.

