Неизвестные "заминировали" семь столичных судов

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Здания семи московских судов проверяют после сообщений о "минировании". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Басманный, Коптевский, Зеленоградский, Измайловский, Никулинский, Чертановский и Савеловский районные суды были эвакуированы из-за угрозы взрыва", – отметили в пресс-службе.

Анонимные сообщения о заложенном взрывном устройстве поступили в суды на электронную почту. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют здания.

Представитель экстренных служб, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что из-за аналогичных сообщений также эвакуированы Тверской и Кунцевский суды.

Накануне специалисты проверяли около десяти московских торговых центров и все районные суды. Все сообщения оказались ложными.

Волна "минирований" началась в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма с информацией об угрозах взрывов в различных предприятиях и учреждениях по электронной почте. Все сообщения были ложными.

