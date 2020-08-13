Неизвестные "заминировали" 12 московских судов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неизвестные сообщили о "минировании" 11 районных судов и Первого кассационного суда общей юрисдикции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы судов.

Анонимные сообщения поступили в Коптевский, Савеловский, Кунцевский, Головинский, Басманный, Чертановский, Зеленоградский, Дорогомиловский, Кузьминский, Останкинский и Измайловский суды.

Также известно, что из Первого кассационного суда эвакуировали сотрудников и посетителей. К зданиям отправились сотрудники правоохранительных органов.

Накануне из-за аналогичных сообщений специалисты проверяли три самолета в аэропорту Шереметьево и здания семи московских судов. Также сообщение о "минировании" поступило на почту аэропорта Хабаровска.

Волна "минирований" началась в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма с информацией об угрозах взрывов в различных предприятиях и учреждениях по электронной почте. Все сообщения были ложными.

