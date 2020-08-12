Москвич сообщил ложные сведения о перевозчике взрывчатки, чтобы выбраться из квартиры

13:46
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Житель столицы сообщил в полицию ложную информацию о неком перевозчике взрывчатки, чтобы выбраться из запертой квартиры, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что 52-летнего мужчину, проживающего на Новорогожской улице, закрыла в квартире мать. По телефону он обратился за помощью в полицию, а спустя несколько часов позвонил повторно и сообщил, что знает о неком гражданине, который перевозит в сумке взрывчатые вещества.
"Полицейские приехали к нему домой и выяснили, что в квартире находится 87-летняя мать звонившего. Женщина пояснила, что иногда запирает сына, так как он злоупотребляет спиртным. Мужчина сказал сотрудникам, что выдумал историю с взрывчаткой, чтобы к нему на помощь приехала полиция. На сообщение о том, что его закрыла мать, не реагировали", – рассказали в органах.
По данному факту сотрудники МВД проводят проверку.
Ранее сообщалось. что информация о "минировании" аэропорта Шереметьево и судов в Москве не подтвердилась. Специалисты обследовали территории и не выявили угроз.
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