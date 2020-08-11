Информация о "минировании" аэропорта Шереметьево и судов в Москве не подтвердилась

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты обследовали аэропорт Шереметьево и самолеты на стоянке, а также "заминированные" суды в Москве, и не выявили угроз. Об этом сообщает ТАСС.

"После получения сообщений о минировании проверены 15 районных судов в столице, аэропорт Шереметьево, включая самолеты на стоянке. (...) Взрывных устройств нигде не обнаружено", – рассказал источник информагентства в экстренных службах.

Кроме того, специалисты провели проверку в трех торговых центрах Московской области и административное здание в Шатуре. В них также не были найдены бомбы.

Во вторник, 11 августа, неизвестный сообщил о заложенных бомбах во всех районных судах в столице. Информация поступила в правоохранительные органы анонимно. Кроме того, сотрудники экстренных служб осмотрели торговый центр "Город". Информация о минировании также не подтвердилась.

