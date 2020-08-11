Неизвестный "заминировал" все районные суды в столице

10:27
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Во вторник, 11 августа, неизвестный сообщил о заложенных бомбах во всех районных судах в столице. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
"Суды города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Проводится проверка", – сказал собеседник агентства.
10 августа сообщения о минировании поступили в адрес теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Москвы. Также неизвестные злоумышленники заявили о заложенных бомбах на всех станциях метро.
Кроме того, из-за анонимных сообщений о минировании были эвакуированы Тверской, Мещанский, Нагатинский, Тимирязевский, Измайловский, Дорогомиловский и Никулинский суды столицы.
На минувшей неделе в Москве инициировали проверку пяти торговых центров из-за сообщений об угрозе взрыва. Данная информация не подтвердилась.
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