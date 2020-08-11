Неизвестный "заминировал" все районные суды в столице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Во вторник, 11 августа, неизвестный сообщил о заложенных бомбах во всех районных судах в столице. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

"Суды города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Проводится проверка", – сказал собеседник агентства.

10 августа сообщения о минировании поступили в адрес теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Москвы. Также неизвестные злоумышленники заявили о заложенных бомбах на всех станциях метро.

Кроме того, из-за анонимных сообщений о минировании были эвакуированы Тверской, Мещанский, Нагатинский, Тимирязевский, Измайловский, Дорогомиловский и Никулинский суды столицы.

На минувшей неделе в Москве инициировали проверку пяти торговых центров из-за сообщений об угрозе взрыва. Данная информация не подтвердилась.

