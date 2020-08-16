Сообщение о "минировании" самолетов в Шереметьево оказалось ложным

В Шереметьеве кинологи проверяют самолеты после сообщения о "минировании"

Анонимные сообщения о "минировании" самолетов на стоянке в Шереметьево оказались ложными, передает ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Взрывных устройств в самолетах не обнаружено, угроза не подтвердилась", – рассказали агентству.

Ранее в аэропорт поступила информация о взрывчатке в пяти самолетах на стоянке. Воздушная гавань продолжила работать штатно, эвакуация не проводилась. Кинологи начали проверку.

На текущей неделе это не первый подобный инцидент. Данные о "минировании" приходили в столичные суды, подмосковные магазины, торговые центры, аэропорты, метро.

Волна таких сообщений началась в ноябре 2019 года. Ни одна из угроз не подтвердилась.