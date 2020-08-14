Неизвестные "заминировали" в Подмосковье сетевые магазины – СМИ

12:10
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты проверяют анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах во всех магазинах сетей "Ашан", "Лента" и "Перекресток" на территории Подмосковья, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"На месте работают специалисты", – рассказал собеседник агентства.
Накануне неизвестные сообщили о "минировании" 11 районных судов столицы и Первого кассационного суда общей юрисдикции. Анонимные сообщения поступили в Коптевский, Савеловский, Кунцевский, Головинский, Басманный, Чертановский, Зеленоградский, Дорогомиловский, Кузьминский, Останкинский и Измайловский суды.
Ранее из-за аналогичных сообщений специалисты проверяли три самолета в аэропорту Шереметьево и здания семи московских судов. Также сообщение о "минировании" поступило на почту аэропорта Хабаровска.
Волна "минирований" началась в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма с информацией об угрозах взрывов в различных предприятиях и учреждениях по электронной почте. Все сообщения были ложными.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: