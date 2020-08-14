Неизвестные "заминировали" в Подмосковье сетевые магазины – СМИ

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Специалисты проверяют анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах во всех магазинах сетей "Ашан", "Лента" и "Перекресток" на территории Подмосковья, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На месте работают специалисты", – рассказал собеседник агентства.

Накануне неизвестные сообщили о "минировании" 11 районных судов столицы и Первого кассационного суда общей юрисдикции. Анонимные сообщения поступили в Коптевский, Савеловский, Кунцевский, Головинский, Басманный, Чертановский, Зеленоградский, Дорогомиловский, Кузьминский, Останкинский и Измайловский суды.

Ранее из-за аналогичных сообщений специалисты проверяли три самолета в аэропорту Шереметьево и здания семи московских судов. Также сообщение о "минировании" поступило на почту аэропорта Хабаровска.

Волна "минирований" началась в ноябре прошлого года. Неизвестные отправляют письма с информацией об угрозах взрывов в различных предприятиях и учреждениях по электронной почте. Все сообщения были ложными.

