В семи московских судах проводят эвакуации из-за сообщений о "минировании"

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Из семи районных судов Москвы эвакуировали людей из-за угрозы взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Речь идет о Зеленоградском, Дорогомиловском, Черемушкинском, Коптевском, Головинском и Солнцевском судах, а также о Пресненском суде, где проходит процесс по делу Михаила Ефремова.

Сегодня же эвакуация проводилась в торговом центре "Коламбус" рядом со станцией метро "Пражская". Здание исследовали кинологи.

Также сообщалось о проверке экстренными службами всех станций Московского метрополитена. Сообщения с угрозами поступили и в адрес торговых центров на востоке столицы и в ЗелАО.

Волна "минирований" в городах России началась в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляли письма по электронной почте. Все сообщения оказались ложными.