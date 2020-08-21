Эпидемия лжеминирований. Какие убытки несут ретейлеры и ТРЦ из-за анонимов

В Москве началась новая волна "минирований"

Новая волна "минирований" началась в Москве. В связи с этим столичный бизнес вновь начал нести убытки, сообщает телеканал Москва 24.

Как правило, сообщения приходят по электронной почте. В них содержится информация, что здание "заминировано". Так, вчера из-за подобного сообщения был эвакуирован ТЦ "Город" в подмосковных Химках.

Очевидцы рассказали, что эвакуация прошла спокойно, паники не наблюдалось. Посетителей ТЦ оперативно вывели из помещения. Сообщалось, что полная эвакуация состоялась за 1,5–2 минуты.

В связи с этим создается ощущение, что люди привыкли к подобным "лжеминированиям". Сотрудники торговых центров нормально реагируют на угрозу взрыва и даже воспринимают подобные ситуации с иронией.

Однако при опросе москвичей формируется разнообразная картина. Некоторые спокойно реагируют на угрозу взрыва, однако есть горожане, которые ни разу не сталкивались с подобным происшествием.

В то же время из-за подобных сообщений большие убытки несут арендаторы. В консалтинговом агентстве посчитали, что в среднем выручка арендатора с одного квадратного метра за час составляет от 350 до 1050 рублей. Однако в случае минирования суммарные убытки арендаторов составляют от 3,5 до 10,5 миллиона рублей в час.

Сообщения о "минировании" также поступают и в государственные учреждения. Экстренные службы всегда оперативно реагируют на них. Сообщается, что один вызов обходится государству в 70 тысяч рублей. Это подтвердил специалист в области компьютерных технологий Александр Вураско, который сообщил, что один такой выезд стоит в районе 60–70 тысяч рублей.

"Выезжают две-три кареты скорой помощи, два-три экипажа полицейских, представители МЧС, два-три расчета пожарных, представитель следствия и представитель ФСБ, кинолог", – рассказал Вураско.

Также существует статистика, согласно которой с 10 по 17 сентября 2017 года ущерб от постоянных эвакуаций из-за угрозы взрыва составил 300 миллионов рублей.

Подобное происходит не впервые. Однако если раньше этим занимались дети или психически нездоровые люди, то сейчас к этому делу уже подключились профессионалы. Они используют IP-телефонию, что осложняет поиск телефонного террориста. Эксперты считают, что они таким образом стремятся вывести людей из стабильного состояния и поселить в них тревогу.

Сообщается, что штраф за ложное сообщение о "минировании" составляет от 0,5 до 0,7 миллиона рублей. Кроме того, за подобное преступление, согласно УК РФ, могут лишить свободы на срок от 3 до 5 лет. В случае же ложного предупреждения по поводу места с большим скоплением людей тюремный срок может составить и 8 лет.

21 августа в Москве "заминировали" Пресненский, Кунцевский и Чертановский районные суды. Сотрудников и посетителей зданий вывели на улицу.