В Москве "заминировали" три суда

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В трех столичных судах провели эвакуацию из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщает РИА Новости.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов пришли на электронную почту Пресненского, Кунцевского и Чертановского районных судов. Сотрудников и посетителей зданий вывели на улицу.

Отмечается, что эвакуация из Пресненского суда не затронула рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Ефремова, поскольку к началу заседания суд уже проверили.

19 августа в столице оперативные ведомства проверяли свыше 100 различных учреждений, в том числе университеты, ТЦ, Московскую биржу, семь судов, а также станции подземки.

Также поступало сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее Ленина в центре Москвы.