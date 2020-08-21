В Москве "заминировали" три суда

11:00
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В трех столичных судах провели эвакуацию из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщает РИА Новости.
Анонимные сообщения об угрозе взрывов пришли на электронную почту Пресненского, Кунцевского и Чертановского районных судов. Сотрудников и посетителей зданий вывели на улицу.
Отмечается, что эвакуация из Пресненского суда не затронула рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Ефремова, поскольку к началу заседания суд уже проверили.
19 августа в столице оперативные ведомства проверяли свыше 100 различных учреждений, в том числе университеты, ТЦ, Московскую биржу, семь судов, а также станции подземки.
Также поступало сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее Ленина в центре Москвы.
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