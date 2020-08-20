В Москве "заминировали" семь судов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали людей из зданий семи судов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Письма с информацией о якобы заложенном взрывном устройстве поступили на электродную почту судов, после чего сотрудники и посетители зданий были эвакуированы", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов проверяют здания. Как рассказали в Мосгорсуде, эвакуация проходила в Люблинском, Никулинском, Преображенском, Дорогомиловском, Чертановском, Черемушкинском, Бабушкином судах.

19 августа в столице оперативные ведомства проверяли свыше 100 различных учреждений, в том числе университеты, ТЦ, Московскую биржу, семь судов, а также станции подземки.

Также поступало сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее Ленина в центре Москвы.