Из ТК "Охотный ряд" из-за угрозы взрыва эвакуировали людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из-за анонимного сообщения о "минировании" из торгового комплекса "Охотный ряд" эвакуировали свыше 2,5 тысяч человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ТК Охотный ряд на Манежной площади, дом 1, строение 2, угроза взрыва. Эвакуированы более 2,5 тысяч человек", – рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что из ближайших торговых точек тоже были эвакуированы люди.

По словам специалистов, из-за подобных сообщений убытки несут ретейлеры и ТРЦ. В консалтинговом агентстве посчитали, что в среднем выручка арендатора с одного квадратного метра за час составляет от 350 до 1050 рублей. Однако в случае минирования суммарные убытки арендаторов составляют от 3,5 до 10,5 миллиона рублей в час.

Ранее анонимные сообщения об угрозе взрывов поступили в 10 столичных вузов. В частности, людей вывели из корпуса МГОУ на улице Фридриха Энгельса, НИУ МГСУ в подмосковных Мытищах и на Спартаковской улице в Москве, а также из РГУ имени Косыгина.