Неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех ТЭЦ и торговых центрах Подмосковья

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После анонимных сообщений об угрозе взрыва специалисты начали проверку во всех ТЭЦ и торгово-развлекательных комплексах в Московской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Идет проверка всех ТЭЦ и торгово-развлекательных комплексов на территории Подмосковья после анонимных сообщений о взрывных устройствах", – говорится в сообщении.

Ранее неизвестный сообщил о "минировании" всех станций Московского метрополитена. В августе подобные сообщения поступали в столичные суды, аэропорты, торговые центры, больницы и другие учреждения. Все они оказались ложными. Угрозы взрывов поступают в различные города России с ноября 2019 года.

Из-за подобных сообщений убытки несут ретейлеры и ТРЦ. В консалтинговом агентстве посчитали, что в среднем выручка арендатора с одного квадратного метра за час составляет от 350 до 1050 рублей. Однако в случае минирования суммарные убытки арендаторов составляют от 3,5 до 10,5 миллиона рублей в час.