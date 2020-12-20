Аэропорт Домодедово проверяют после сообщения о "минировании"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Неизвестный сообщил о "минировании" аэропорта Домодедово. Данную информацию проверяют специалисты, сообщает ТАСС.
"Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в аэропорту Домодедово. Данная информация проверяется. На месте работают экстренные службы и кинологи", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пассажиров не эвакуировали, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
Ранее неизвестный сообщил, что в здании Большого театра заложено взрывное устройство. На место выезжали специалисты экстренных служб и кинологи. Около 500 человек были эвакуированы. Позднее информация не подтвердилась.
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