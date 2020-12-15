Информация о "минировании" Большого театра оказалась ложной

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Информация о "минировании" здания Большого театра на Театральной площади не подтвердилась, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества в здании Большого театра и на прилегающей территории не обнаружены.

Ранее неизвестный сообщил, что в здании Большого театра заложено взрывное устройство. На место выезжали специалисты экстренных служб и кинологи. Около 500 человек были эвакуированы.

До этого здание РАН на Ленинском проспекте "заминировали" пакетом с продуктами. На место были вызваны специалисты МЧС и Росгвардии, также была проведена эвакуация сотрудников.