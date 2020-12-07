Борт "Аэрофлота" вылетел в Москву из Нью-Йорка после проверки из-за возможного минирования

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Рейс "Аэрофлота" Москва – Нью-Йорк вылетел в Россию после вынужденного задержания в США. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

Она рассказала, что накануне борт был задержан в аэропорту Нью-Йорка в связи с поступившим сообщением о "минировании". После посадки воздушное судно из Москвы досмотрели, информация об угрозе не подтвердилась.

"В связи с проведением проверочных мероприятий время вылета рейса SU103 в Москву задержано. Рейс вылетел в Москву в 9:10 по московскому времени (1:10 по Нью-Йорку)", – приводит Агентство "Москва" слова Спиваковой.

Пресс-секретарь добавила, что прибытие борта в Шереметьево ожидается в 17:34.

Ранее неизвестный сообщил о якобы заложенной взрывчатке в торгово-развлекательном центре "Мозаика" в Южнопортовом районе столицы.

