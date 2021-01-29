Четыре рейса из Внуково задержали из-за сообщений о "минировании"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре авиарейса из московского аэропорта Внуково задержали из-за анонимных сообщений о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На электронную почту аэропорта Внуково поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в четырех самолетах из Москвы: в Анадырь, Санкт-Петербург, Магадан и Владивосток", – сказал источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что специалисты в ходе оперативной проверки самолетов не обнаружили взрывных устройств. Воздушные судна вылетели в пункты назначения.

В декабре прошлого года из-за аналогичного сообщения специалисты проверяли аэропорт Домодедово. Во время осмотра помещений кинологами и экстренными службами эвакуация пассажиров не происходила. Аэропорт продолжал работать в штатном режиме.

Волна "минирований" началась в России в ноябре 2019 года и продолжалась в 2020 году. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, суды, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.