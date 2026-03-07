Фото: kremlin.ru

Ущерб от преступлений Киева на Донбассе превысил 580 миллиардов рублей. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе встречи с Владимиром Путиным.

По его словам, сейчас проводится большая работа, направленная на устранение точного размера причиненного ущерба и его характера.

Бастрыкин добавил, что на данный момент уже свыше 70 украинских боевиков приговорили к пожизненному лишению свободы за преступления в отношении мирных жителей. Административные приговоры составлены в отношении 1 084 украинских военных.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что СВО была обоснована сползанием Киева и подконтрольных ему территорий в "нацистское мракобесие". По ее словам, уже к 2022 году число жертв конфликта в Донбассе среди его населения превысило 13,5 тысячи человек, десятки тысяч людей потеряли дома. Кроме того, была развернута масштабная антироссийская пропагандистская кампания.

