07 марта, 16:56

Транспорт

Электробусы вышли на маршруты № 824 и 634 на юге и востоке Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Электробусы вышли на два направления на юге и востоке Москвы. Маршрут № 824 соединил станции метро "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар", а № 634 – микрорайон Южное Измайлово и Малую Семеновскую улицу, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы продолжаем заботиться о комфорте и безопасности поездок пассажиров. По будням на маршруты № 824 и 634 будут выходить 18 современных электробусов. Теперь добираться до социальных и культурных объектов станет еще удобнее", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Новые электробусы оборудованы USB-слотами для зарядки телефонов, медиаэкранами с информацией о ближайших остановках, системой климат-контроля и кнопками адресного открытия дверей. Также в них есть откидная аппарель, кнопки вызова водителя, специальные места для маломобильных пассажиров и цифровые валидаторы.

Для велосипедов, колясок и крупного багажа предусмотрены накопительные площадки. Для безопасности пассажиров транспорта снаружи и внутри установлены видеокамеры.

Ранее электробусы Ликинского автобусного завода новой поставки запустили на маршрутах м89к, 146, 814, с891 и 917 в Москве. В транспорте установлены системы климат-контроля, а также обеспечены специальные места и наличие оборудования для маломобильных пассажиров. Кроме того, новые электробусы получили адаптивное освещение салона.

Более 400 электробусов начнут перевозить москвичей в 2026 году

